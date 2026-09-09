Парламентът с ключов ход. Милиони потичат към България

Парламентът прие на две четения в едно заседание законопроект за ратифициране на меморандума за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2021 – 2028 г. между България и Норвегия. Вносител е Министерският съвет.

В мотивите се посочва, че в съответствие с Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) за периода май 2021 – април 2028 г. България ще получи финансова помощ в размер на 114 084 255 евро с цел намаляване на икономическите и социалните различия в Европейското икономическо пространство, както и за укрепване на двустранните отношения със страните донори. Нетната сума, която ще получи България след приспадане на средства за управление от и други разходи, е 106 098 357 евро, предава БТА.

Финансовата помощ по НФМ се предоставя за финансиране на проекти в тематичните приоритети: Европейски зелен преход; Демокрация, върховенство на закона и човешки права; Социално включване и устойчивост. Предвижда се Национално координационно звено да бъде дирекция „Централно координационно звено“ в администрацията на Министерския съвет. Функциите на Разплащателен орган ще бъдат изпълнявани от дирекция „Национален фонд” в Министерството на финансите, а функциите на Одитен орган – от Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“ към министъра на финансите, пише в мотивите на законопроекта.

В рамките на дебатите Димо Дренчев от „Възраждане“ посочи, че няма да подкрепят предложението. Приоритетите на Норвежкия механизъм звучат много добре, но в два от тях – правосъдие и вътрешни работи, където се отделят почти 70 млн. евро, по задължение 10% от средствата трябва да отидат в неправителствени организации, които се занимават с овластяване на ромите, добави той. Друго притеснително за нас са тези над 30 млн. евро за правосъдие, защото се финансират основно НПО, които се занимават с проекти за домашно насилие, интеграция на бежанци, над 6 млн. евро ще се дадат за интеграция на украинските бежанци в България, заяви Дренчев. По думите му, средствата не трябва да бъдат разпределени по този начин и те ще бъдат изхарчени без никакъв ефект нито за ромите, нито за домашното насилие.

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова съобщи, че са оттеглени проектите на решения за гласуване от първа точка от програмата на депутатите, свързана с промени в състава на постоянни комисии.