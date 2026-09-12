Министър Пеев: Оставаме напълно ангажирани с изпълнението на Меморандума между България, Гърция и Румъния

Той посочи, че подготовката на съвместно проектно предложение за договаряне на неусвоения ресурс по Механизма за свързване на Европа, е добър пример...