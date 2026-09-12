Парламентът с ключов ход. Милиони потичат към България
НАродните представители ратифицираха Норвежкия финансов механизъм
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НАродните представители ратифицираха Норвежкия финансов механизъм
Министърът на отбраната подписа днес Меморандум в Анкара
Пробив на Г-7 и Брюксел за натиск срещу Москва
Той посочи, че подготовката на съвместно проектно предложение за договаряне на неусвоения ресурс по Механизма за свързване на Европа, е добър пример...
Ормузкият проток е отворен, но ядрената програма, контролът и гаранциите остават най-трудните въпроси
Засега не е ясно как новите удари ще се отразят на евентуално мирно споразумение
Меморандум за редкоземни ресурси пренарежда глобалните доставки
Документът е подписан съвместно с Илия Кръстев, в присъствието на Томислав Дончев
Украинският президент коментира срещата между Тръмп и Путин
Документът беше подписан от г-н Димитър Радев и г-жа Зорница Русинова
Украйна и САЩ са подписали меморандум за минералите
Боршош отпуши контактите в сферата на туризма, Караджов - в транспорта
В рамките на световната конференция „Зекят, данъци и митници“
Подписаха меморандум за сътрудничество
Документът укрепва отношенията на двете страни в областта на правосъдието и общите европейски ценности
Предоставяме на студентите реална работна среда, каза ректорът проф. Димитър Димитров
България е представена със специален национален щанд на едно от най-престижните събития в света на туризма – Tourism Expo Japan
Pyмъния и Cъpбия cĸлючиxa мeмopaндyм
Няма дисциплина от много ползватели, няма да чакаме фатален инцидент, за да реагираме, обяви кметът Живко Тодоров и призова медиите за засилена активн...
Подписаха меморандум за обща програма за управление