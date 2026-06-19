Министър Пеев: Оставаме напълно ангажирани с изпълнението на Меморандума между България, Гърция и Румъния

Страната ни остава напълно ангажирана с изпълнението на Меморандума за разбирателство между правителствата на България, Гърция и Румъния за засилено трансгранично сътрудничество. Това заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев на Третата среща на Платформата за коридора Черно море - Егейско море, която се проведе в Солун.

Той посочи, че подготовката на съвместно проектно предложение за договаряне на неусвоения ресурс по Механизма за свързване на Европа, е добър пример за съвместната работа. „България планира преразглеждане на първоначалния списък с проекти и отпадане на тези, които не могат да бъдат реализирани в рамките на следващата финансова рамка 2028-2034 г.“, каза министър Пеев. Той подчерта и значението на участието на частния сектор, тъй като съвместните инвестиции в транспортната инфраструктура стимулират икономическия растеж и създават нови възможности за сътрудничество.

Министър Пеев акцентира върху ползите от Меморандума, който подобрява свързаността между трите държави и улеснява движението по направлението север-юг.

Георги Пеев информира, че България и Румъния изпълняват и планират редица съвместни проекти с европейско финансиране като Fast Danube и втори мост над река Дунав при Русе – Гюргево.

В рамките на посещението си в Солун министър Пеев проведе среща с европейския комисар по устойчив транспорт и туризъм Апостолос Дзидзикостас. Двамата обсъдиха напредъка по проектите от платформата за коридора Черно море - Егейско море и българските инфраструктурни приоритети. Беше подчертана важността на фериботните връзки между двете държави, включително възобновяването на фериботната линия Русе – Гюргево. Европейският комисар прие поканата на министър Пеев да посети България през есента, когато ще бъдат обсъдени конкретните стъпки за изпълнението на регионалните проекти.

Министър Пеев представи готовността на България да кандидатства по CEF 2 Reflow за техническа помощ и строителство на важни железопътни участъци, както и значението на възстановяването на директните пътнически влакове между София и Солун.

„Силното регионално сътрудничество е път към успеха на коридора, но то изисква продължаваща финансова и политическа подкрепа от ЕС“, подчерта министър Пеев. В заключение той увери, че България остава ангажирана да постигне конкретни резултати в областта на свързаността, устойчивостта и развитието в региона.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com