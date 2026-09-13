Парламентът с ключов ход. Милиони потичат към България
НАродните представители ратифицираха Норвежкия финансов механизъм
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НАродните представители ратифицираха Норвежкия финансов механизъм
Ако споразумението не беше одобрено, щеше да има опасност от загуба на европейски средства
Народното събрание ратифицира Споразумението между Република България и Международния наказателен съд за релокация на територията на България на свиде...
София. Народното събрание днес ратифицира договора за заем от 1, 5 милиарда евро на второ четене, който правителството сключи с четири банки. Парите...