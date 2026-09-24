Йотова иска културен пробив за България. Ню Йорк може да е първа спирка

Президентът Илияна Йотова постави амбициозна задача пред България - създаването на Български културен институт, който да представя страната зад граница по модела на испанския „Сервантес“ и германския Гьоте-институт. Тя обяви идеята в Ню Йорк по време на прием по случай Деня на независимостта и определи липсата на подобна структура като повод за сериозна тревога. Йотова вижда Ню Йорк като един от естествените градове, в които бъдещият институт би могъл да има свой филиал.

„Една мечта“ за България

„За мен това е една мечта“, заяви Йотова, цитирана от БТА, като подчерта, че държава с 14-вековна история има какво да покаже пред света. Според нея България трябва да разполага със собствена институция, която системно да популяризира езика, културата, изкуството и историческото наследство на страната извън нейните граници. Тя даде като примери утвърдените европейски културни институти, които от десетилетия са част от външното влияние на редица държави.

Изказването беше направено по време на празничен коктейл в Генералното консулство на България в Ню Йорк. Събитието беше организирано от Посолството на България във Вашингтон и Генералното консулство, а сред почетните гости бяха още външният министър Велислава Петрова и социалният министър Наталия Ефремова.

Инвеститори гледат към България

Йотова използва срещата с българската общност и за по-широко послание за мястото на страната в променящата се геополитическа среда. По думите й България има стратегическо положение, което я прави важен участник при изграждането на транспортни и енергийни коридори между Европа и Азия.

Президентът съобщи още, че се е срещнала с големи американски инвеститори, проявяващи интерес към България, като подчерта, че инициативата е дошла от тяхна страна. По думите й представители на тези компании се очаква да посетят страната през следващия месец. Подробности за имената им и конкретните проекти засега не бяха обявени.

Йотова призова и българите в САЩ да използват контактите и влиянието си, за да представят възможностите на страната пред американския бизнес и обществеността.

България влиза в голям проект за свързаност

Темата има и конкретно европейско измерение. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен вече обяви, че България ще бъде домакин на регионална среща на върха за свързаност, свързана със Средния коридор - маршрут, който трябва да свърже по-пряко Южен Кавказ и Централна Азия с европейския пазар.

Така посланията на Йотова в Ню Йорк очертаха две паралелни линии - културно присъствие чрез бъдещ Български културен институт и по-активна икономическа и инфраструктурна роля на страната в региона.

Посещението на президента в Ню Йорк е част от участието й в 81-вата сесия на Общото събрание на ООН, където тя оглавява българската делегация.