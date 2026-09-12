Пловдив с частен Културен институт
Пловдив разполага вече и с частен Културен институт. Това е първото по рода си у нас учреждение, което ще съчетава художествена галерия със зали за та...
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Пловдив разполага вече и с частен Културен институт. Това е първото по рода си у нас учреждение, което ще съчетава художествена галерия със зали за та...
Експозицията, организирана от Българския културен институт в Рим, ще бъде открита утре в посолството ни във Вечния град
София. Министърът на културата Вежди Рашидов прие Н. Пр. г-н Хосе Луис Тапиа Висенте, извънреден и пълномощен посланик на Кралство Испания в България....