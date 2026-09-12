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Честват Самуил в Рим

Честват Самуил в Рим

Експозицията, организирана от Българския културен институт в Рим, ще бъде открита утре в посолството ни във Вечния град

20 декември | 7:15
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