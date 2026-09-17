Йотова се поклони пред мощите на св. София край Страсбург

Мощите на св. София, св. Вяра, св. Надежда и св. Любов, които се почитат в Ешо край Страсбург, могат да бъдат донесени в българската столица за празника й през 2027 г. Президентът Илияна Йотова подкрепи идеята на Западно- и Средноевропейския митрополит Антоний по време на посещение в храма на българската православна църковна община „Св. св. Кирил и Методий и св. Бенедикт“. Предстои митрополитът да обсъди възможността с архиепископа на Страсбург. Посещението беше част от програмата на държавния глава във Франция, където Йотова проведе срещи и в Съвета на Европа и европейските институции.

Поклон пред светините в Ешо

Илияна Йотова беше посрещната от Западно- и Средноевропейския митрополит Антоний, отец Георги от българската православна църковна община и кмета на Ешо Ив Сюблон. Президентът се поклони пред реликвите на св. София и нейните дъщери Вяра, Надежда и Любов, съхранявани в католическия храм в Ешо.

Мястото има повече от 12 века история, свързана с почитта към светиците. Според общината в Ешо на 10 май 777 г. епископът на Страсбург Реми пренася от Рим мощи на св. София, получени от папа Адриан I. През Средновековието манастирът се превръща в значим поклоннически център, посещаван от вярващи, дошли да се поклонят пред св. София и трите й дъщери.

Мощите могат да дойдат за 17 септември

Именно тази многовековна духовна връзка стои зад идеята светините да посетят България. Митрополит Антоний предлага мощите да бъдат донесени в София за празника на града през следващата година, а президентът заяви подкрепата си за инициативата.

Предстои митрополит Антоний да разговаря по въпроса с архиепископа на Страсбург. Ако бъде постигнато съгласие, посещението би имало особен символичен заряд за 17 септември, когато Българската православна църква почита светите мъченици Вяра, Надежда и Любов и тяхната майка София, а столицата отбелязва своя празник.

Йотова посочи, че мощите на св. София имат силно емоционално значение за България именно заради връзката, която българите правят между светицата и името на столицата.

Български духовен център край Страсбург

Президентът благодари на местните власти за отношението към българския православен храм, който се е превърнал в духовно средище за сънародниците ни в района на Страсбург.

Кметът на Ешо Ив Сюблон определи посещението на българския държавен глава като знак на мира, приятелството между французи и българи и единството в Европейския съюз.

Самата българска православна община има трайно присъствие в района. Отец Георги от енорията „Св. св. Кирил и Методий и св. Бенедикт“ участва и в православни богослужения при мощите в Ешо заедно с представители на други православни общности в Страсбург.

Лична изненада за Йотова

В края на посещението домакините бяха подготвили и личен, емоционален момент за президента - среща с французойката Жозет Мюзар, нейна учителка във Френската гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ в София.

Мюзар е част от историята на гимназията като дългогодишен преподавател по френски език. През 1989 г. тя е удостоена и с френския орден „Академични палми“, показва архивът на училището.