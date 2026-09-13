Хиляди се събират за чудо днес - хавайската икона на Богородица е в София
Светинята, пред която са документирани стотици чудеса и изцеления, ще остане у нас до 19 август
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Светинята, пред която са документирани стотици чудеса и изцеления, ще остане у нас до 19 август
Построена от едва 19-годишен султан, тя се превръща в символ на Османската империя,
Поклонението ще бъде от 15:00 часа в храм „Света София“, където близки, колеги и приятели ще отдадат почит
"Света София" е определена от ЮНЕСКО като паметник с общочовешка ценност
Поклонението ще бъде в столичния храм "Света София"
Коя туристическа забележителност ще бъде обновена
Ето какво казал Юстениян след завършването на храма
Още от рано сутринта опашката се изви през цялото пространство около църквата
Варяжки отряд е бил елитната охрана на константинополските василевси
Проявите започват с празнична сесия на Столичния общински съвет, от 10:00 ч.
Имен ден имат: София, Вяра, Верка, Вера, Надежда, Надя, Любов, Любомира, Люба, Любомир
Искането е отправено от Комитета за световно наследство на ЮНЕСКО
Статутът на храма беше променен през миналата година
Крият го зад перде
Мария Бешлиева и Ирен Онтева с децата на бизнесмена бяха заедно в църквата „Света София“
Контрера: “Баня Баши” в София да стане музей
Бройката е минимум 500 души
Като православни християни не можем да останем безучастни към тази провокация
Християнските знамена пред храмовете са свалени наполовина и траурен звън звучи от камбаните
Това ще става без да се засяга същината на обекта