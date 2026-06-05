Последно сбогом с Любен Дилов-син в сърцето на София

Днес България се прощава с Любен Дилов-син - писател, журналист, продуцент, сценарист и политик, чието име остана свързано с телевизията на прехода, сатиричния език на 90-те години и дългогодишното му присъствие в парламента. Поклонението ще се състои от 15:00 часа в храм „Света София“ в столицата.

Дилов си отиде на 2 юни на 61-годишна възраст. Смъртта му оставя празно място в публичния живот, в който той присъстваше едновременно като човек на словото, телевизионен автор, обществен коментатор и народен представител.

Любен Дилов-син беше син на писателя фантаст Любен Дилов, но изгради собствена ярка биография в журналистиката, телевизията, литературата и политиката. Той беше сред създателите и идеолозите на едни от най-разпознаваемите телевизионни предавания след началото на демократичните промени - „Ку-ку“, „Каналето“, „Хъшове“ и „Шоуто на Слави“. Тези формати оставиха силен отпечатък върху българската телевизионна среда и върху начина, по който политиката, сатирата и общественият разговор навлязоха в масовата култура.

През годините Дилов беше избиран за депутат в осем парламента. Като народен представител той работеше активно в Комисията по туризъм и в Комисията по култура и медии - две сфери, които естествено се свързваха с професионалния му път, интересите му и публичното му присъствие. Дилов беше избран за народен представител и в настоящия парламент, но не успя да положи клетва.

Поклонението в храм „Света София“ ще събере хора от различни среди, през които той премина през живота си - литература, телевизия, журналистика, култура и политика. За мнозина Любен Дилов-син остана човек с остър език, бърза мисъл и разпознаваемо чувство за хумор, но и с биография, която отразява няколко десетилетия от българския обществен живот. Днес сбогуването с него е и сбогуване с една от характерните фигури на времето след прехода.

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