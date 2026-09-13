Последно сбогом с Любен Дилов-син в сърцето на София
Поклонението ще бъде от 15:00 часа в храм „Света София“, където близки, колеги и приятели ще отдадат почит
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Поклонението ще бъде от 15:00 часа в храм „Света София“, където близки, колеги и приятели ще отдадат почит
Президентът отдаде почит на легендата на естрадата и подчерта нейното безсмъртно място в културата
Гарелов почина на 3 септември след продължително боледуване
След смъртта му в изгнание в Кобург през 1948 г. сега е изпълнено желанието му да бъде погребан в българска земя
Той беше един верен служител на Светата църква и Светото православие, каза епископ Сионий
Погребението му ще бъде утре в родното му село Кокинохори в района на Кавала
Премиерът щял да благодари на служителите за добрата съвместна работа
Той почина на 15 май
Той бе трогателен, имаше бистър и остър ум
Поклонението беше в храма Св.Седмочисленици
Стотици футболни личности, близки и приятели го изпратиха в последния му път
Сред тях бяха Бербатов, Димитър Пенев, съдиите Любен Ангелов и Любе Спасов
Лекарите и медицинските сестри в Спешна помощ се простиха с колегата си
Тялото но Левиев ще бъде изложено за поклонение в зала "България" от 11 часа
Около 300 VIP гости се очаква да присъстват на траурната служба днес
С аплодисменти, три шалчета на любимия "Спартак" и топка беше изпратен в последния му път Живко Господинов. Легендата на варненския футбол загуби млад...
Почитатели изпращат любимите на писателя жълти цветя
Поклонението е в 11 ч. в Народния театър "Иван Вазов"