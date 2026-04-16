Йотова: Гласът на Маргрет Николова остава завинаги

„Днес се прощаваме с голям творец, но и изразяваме признателност за богатото наследство, което ни завещава“, пише в послание на президента Илияна Йотова към семейството и близките на Маргрет Николова по повод поклонението пред една от най-обичаните фигури в българската естрада.

Тя подчерта, че нейният топъл, проникновен и неподражаем глас е оставил дълбока следа и се е превърнал в част от духовната памет на нацията. По думите й творческият път на певицата е изграден с талант, всеотдайност и искрена любов към изкуството, които продължават да вдъхновяват поколения българи.

Поклонението днес събира близки, колеги и почитатели, за да се простят с една от най-ярките личности в историята на българската популярна музика.

Йотова открои и признанието, което Маргрет Николова е получила приживе, включително престижни отличия и голямата награда от първото издание на фестивала „Златният Орфей“. В съболезнователното си писмо тя подчерта, че с постиженията си певицата завинаги ще остане сред най-светлите символи на българската музикална култура и ще продължи да бъде мерило за стойност и класа на сцената.

