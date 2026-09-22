Политика

Радев за 118 години независима България: Съдбата ни е в нашите ръце

Министър-председателят отбеляза, че свободата и суверенитетът не са даденост, а изискват постоянна отговорност

Радев за 118 години независима България: Съдбата ни е в нашите ръце
Снимка: БТА
22 сеп 26 | 7:57
101
Иван Ангелов

Независимостта не е даденост, а изисква отговорност, единство и постоянни усилия за нейното отстояване. Това е основното послание на министър-председателя Румен Радев по повод 22 септември - Деня на Независимостта на България. В публикация във Фейсбук премиерът припомни историческия акт от 1908 г., с който страната окончателно отхвърля васалната си зависимост от Османската империя и се завръща сред суверенните европейски държави.

„На 22 септември 1908 г. предците ни провъзгласиха България за независима държава и я върнаха в семейството на суверенните европейски страни. Отдавна надраснали васалната си зависимост към Османската империя, водачите на нова България изпълниха историческата си мисия към пълното възстановяване на българската държавност“, пише Радев.

Независимостта е провъзгласена на 22 септември 1908 г. в Търново от правителството, оглавявано от Александър Малинов. Актът поставя България в ново международноправно положение, а през следващата година независимостта е призната и от Великите сили.

В посланието си министър-председателят поставя акцент не само върху историческото събитие, но и върху цената на независимостта през следващите десетилетия.

„България пое съдбата си в свои ръце и не се поколеба да отстоява независимостта си в години на изпитания, срещу чужди вмешателства, в последвалите войни за национално обединение, в името на своето бъдеще. Независимостта е достояние на достойните за нея и изисква осъзната отговорност, единство и ежедневни дела за нейното утвърждаване“, пише още Радев.

Посланието му свързва историческия акт от 1908 г. със съвременното разбиране за държавен суверенитет - като отговорност, която не приключва с еднократно политическо решение, а трябва да бъде защитавана и утвърждавана във всяко поколение.

Тагове:
Автор Иван Ангелов

Още по тема Правителство
Пеканов поряза мераците за по-нисък ДДС: Няма място за секторни подаръци
Снимка: БТА

Пеканов поряза мераците за по-нисък ДДС: Няма място за секторни подаръци

Вицепремиерът отказа специална ставка за ресторантьорите и предупреди, че при голям дефицит държавата не може да си позволи ново намаляване на приходи...

Политика
12 септември | 16:20
0 коментара
676
Радев към посланиците от ЕС: Новите европейски пари трябва да стигат и до по-слабите държави

Радев към посланиците от ЕС: Новите европейски пари трябва да стигат и до по-слабите държави

Премиерът защити равния достъп до бъдещия фонд за конкурентоспособност и предупреди, че новите приоритети не бива да изместват кохезията и земеделието

Политика
11 септември | 16:27
0 коментара
986
Още от Политика
Коментирай