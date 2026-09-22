Радев за 118 години независима България: Съдбата ни е в нашите ръце

Независимостта не е даденост, а изисква отговорност, единство и постоянни усилия за нейното отстояване. Това е основното послание на министър-председателя Румен Радев по повод 22 септември - Деня на Независимостта на България. В публикация във Фейсбук премиерът припомни историческия акт от 1908 г., с който страната окончателно отхвърля васалната си зависимост от Османската империя и се завръща сред суверенните европейски държави.

„На 22 септември 1908 г. предците ни провъзгласиха България за независима държава и я върнаха в семейството на суверенните европейски страни. Отдавна надраснали васалната си зависимост към Османската империя, водачите на нова България изпълниха историческата си мисия към пълното възстановяване на българската държавност“, пише Радев.

Независимостта е провъзгласена на 22 септември 1908 г. в Търново от правителството, оглавявано от Александър Малинов. Актът поставя България в ново международноправно положение, а през следващата година независимостта е призната и от Великите сили.

В посланието си министър-председателят поставя акцент не само върху историческото събитие, но и върху цената на независимостта през следващите десетилетия.

„България пое съдбата си в свои ръце и не се поколеба да отстоява независимостта си в години на изпитания, срещу чужди вмешателства, в последвалите войни за национално обединение, в името на своето бъдеще. Независимостта е достояние на достойните за нея и изисква осъзната отговорност, единство и ежедневни дела за нейното утвърждаване“, пише още Радев.

Посланието му свързва историческия акт от 1908 г. със съвременното разбиране за държавен суверенитет - като отговорност, която не приключва с еднократно политическо решение, а трябва да бъде защитавана и утвърждавана във всяко поколение.