Зеленски подготвя промени в кабинета
Украинският президент очаква с депутатите да одобрят нов състав на правителството
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Украинският президент очаква с депутатите да одобрят нов състав на правителството
Той няма на може отново да се кандидатира отново за поста министър-председател
Промяната се налага заради липсата на перспектива за мир с Русия
Деница Желева оглави кабинета на премиера
Социологическите проучвания сочат, че партията му е на път да претърпи поражение
63-годишният четирикратен носител на Купа "Стенли" и рекордьор по отбелязани голове в НХЛ обаче не е проявил интерес
Българският парламент трябва да ратифицира Договора за присъединяване на РСМ към в ЕС, настоява той
Обяви експертна програма по сектори
ИТН няма да приемат лидера на първата спечелила партия да стане министър-председател
Смяна на постовете
През кои страни ще мине той
Ще вземе участие в дискусия
Министър-председателят е поканен в Белия дом
Жега между бивш и настоящ премиер
Зоран Джинджич беше застрелян от снайперист пред сградата на правителството
На 5 декември Радев връчи на Габровски първия мандат за съставяне на правителство
Риши Сунак е първият министър-председател на Великобритания, който не е бял
Престолонаследникът и де факто управляващ страната досега бе само министър
Откриването на академичната година в икономическия е на 19 септември
Министър-председателят Андрей Пленкович отиде на мястото на инцидента