2 лева стават 2 евро! Омбудсманът бие тревога за злоупотреби с еврото

Омбудсманът Велислава Делчева предупреди за сериозни проблеми около въвеждането на еврото, нарушения на правата на потребителите, рязко покачване на цени, както и за задълбочаващи се кризи в комуналните и социалните услуги. В интервю за Нова телевизия тя разказа за конкретни сигнали, подадени лично от нея до контролните институции, и за случаи, при които законът не се спазва още преди реалното въвеждане на новата валута.

Еврото и първите сигнали за нарушения

Делчева заяви, че неколкократно е сигнализирала Комисията за защита на потребителите за нередности, свързани със задължителното двойно обозначаване на цените. По думите й още в края на миналата година е попаднала на два показателни случая. В магазин за модни стоки не са били изписани цени в евро, както изисква законът, а в ресторант, непосредствено преди Коледа, е имало само една цена, без да е посочено дали е в левове или евро. Това, по думите й, я е възмутило, защото подобна практика създава риск цените да останат непроменени след 1 януари, което на практика означава поскъпване за потребителите.

След подадените от омбудсмана сигнали КЗП е извършила проверки в обектите. Делчева обясни, че впоследствие лично е отишла отново на място и е установила, че вече има обозначени две цени, както изисква законът. Тя подчерта, че подобни проверки трябва да бъдат системни, а не инцидентни.

Скокът на цените и ролята на НАП и КЗП

По думите на Делчева до институцията на омбудсмана често постъпват оплаквания от граждани, които не виждат ясно и коректно отразени цени или не получават достатъчна информация. В такива случаи тя призовава хората активно да подават сигнали до компетентните органи, за да се извършват проверки.

Омбудсманът предупреди и за тревожна тенденция – внезапно увеличение на цените на стоки и услуги, което гражданите свързват с въвеждането на еврото. Един от най-честите сигнали е, че продукти, които доскоро са стрували 2 лева, вече се продават за 2 евро. Според Делчева именно тук НАП и КЗП трябва да прилагат по-тежки санкции, за да се пресекат спекулативните практики и злоупотребите за сметка на потребителите.

Парно, вода и системни аварии

Делчева обърна специално внимание и на проблемите с комуналните услуги, които се изострят през зимните месеци. Тя посочи, че в столичния квартал Люлин 6 от 10 микрорайона са останали без парно, като подчерта, че подобни ситуации не могат да бъдат решавани с временни и аварийни ремонти. По думите й ремонтните дейности трябва да се планират в извънпикови периоди, а не по време на коледните празници, когато хората имат най-голяма нужда от отопление.

По отношение на водоснабдяването омбудсманът коментира ситуацията в Асеновград, където гражданите се оплакват не само от липса на вода, но и от продължителни аварийни ремонти, без да им бъде осигурена питейна вода. Делчева подчерта, че проблемите с водоснабдяването в страната са системни и изискват дългосрочни решения, включително подмяна на остарялата водопроводна мрежа и по-добро планиране на ремонтите.

ТЕЛК и социалните услуги

Друг сериозен проблем, по думите на Делчева, са забавянията при експертизите на ТЕЛК. Тя даде пример с конкретен случай на жена от Мадан, която е била принудена да подава допълнителни документи, въпреки че здравословното ѝ състояние се е влошавало. Жената живее сама и получава ежедневни пристъпи, като едва след намесата на омбудсмана й е била осигурена помощ за зимния период и е включена в програмата за топъл обяд. Според Делчева подобни случаи не са изолирани и изискват навременна реакция от институциите.

Член на „домовата книга“

В края на разговора омбудсманът коментира и темата за евентуалното й назначаване за служебен премиер. Тя заяви, че не е била търсена от президента Румен Радев и подчерта, че ако бъде поканена на среща, ще изложи аргументите си защо омбудсманът не бива да заема тази позиция. По думите й подобен ход би засягал независимостта на институцията – принцип, който е записан в Конституцията и се спазва от международните институции.

