Изслушват кандидатите за заместник-омбудсман

Велислава Делчева, която отскоро встъпи в длъжност като омбудсман на България, организира днес изслушване на номинираните кандидати за нейни заместници.

Това става ясно от съобщение на официалната интернет страница на институцията. В него се уточнява, че в условията на публичност и прозрачност изслушването ще се излъчва в реално време в ЮТюб и на сайта на омбудсмана.

До изтичането на крайния срок на 6 август 2025 г. в деловодството на институцията са постъпили три кандидатури – на Мария Филипова, предложение на Българска национална асоциация "Активни потребители", на Марина Кисьова де Хеус, предложение на Фондация "Екатерина Каравелова" и на Деница Димитрова, предложение на Национална мрежа за децата.

На 25 юли Народното събрание прие процедурни правила за номиниране и избор на заместник-омбудсман, според които общественият защитник Велислава Делчева трябва да внесе кандидатурата на своя заместник в парламента.

Велислава Делчева бе избрана за омбудсман от парламента на 18 юли 2025 г.

През септември предстои омбудсманът да представи одобрения кандидат в ресорната Комисия за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество, след което той трябва да бъде гласуван и в пленарната зала, се припомня в съобщението.

