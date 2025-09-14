Омбудсманът с висока оценка за заместника си Мария Филипова

„Мария Филипова даде своите отговори по време на изслушванията и по-късно в парламентарната комисия. Позицията на омбудсмана е абсолютно независима, затова който и да е заместник,

той не е политически обвързан по никакъв начин“,

заяви новоизбраният обществен защитник Велислава Делчева в предаването „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ.

Тя допълни, че вече е разпределила задачите с Филипова: „Предстоят ни приемни, пътувания по малките градове, свързани с еврото, вече имаме общи идеи за законодателни предложения. Аз ще съдя за нейните качества като заместник-омбудсман, но не мога да съдя за хора, които все още не познавам.“

Независима институция без политически натиск

Делчева подчерта, че ролята на омбудсмана е да защитава гражданите от нарушения на държавата и няма място в политически борби.

„На институцията на омбудсмана въобще не й е мястото в домовата книга на служебните премиери, защото той е призван да защитава гражданите от нарушения на държавата и няма място като неин ръководител“, посочи тя.

Делчева категорично възрази срещу идеята омбудсманът да може да сваля главния прокурор.

„Това не е консултирано с мен и не мисля, че позицията на омбудсмана трябва да бъде зацапана и за пореден път вкарана в политиката. Той не може да разследва и не трябва да го прави“, категорична бе омбудсманът.

Силен екип и вече постигнати резултати

По повод собствената си работа като обществен защитник Делчева подчерта силата на екипа: „Подкрепя ме един много сплотен колектив, който в последната година и половина, докато е нямало обществен защитник, си е вършил работата много добре.“

Тя уточни, че няма нито една забавена жалба и че срокът за отговор е до три месеца. Примери за успешно решени казуси са отменен фиш, пенсионер, който е чакал пенсията си повече от седем месеца заради забавен ТЕЛК, и сдружение, което след намесата на омбудсмана е получило обратно съдебните си разноски от КЕВР.

„Други процедури изискват повече време – тези, които засягат законодателни инициативи“, обясни Велислава Делчева.

