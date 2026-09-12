Филип Морис Интернешънъл представи годишния си Доклад за дейността и създадената стойност за 2025 година
През последното десетилетие е реализиран значим напредък в прехода към бъдеще без тютюнев дим
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През последното десетилетие е реализиран значим напредък в прехода към бъдеще без тютюнев дим
Позицията ни е независима, а екипът вече доказва, че защитава гражданите без забавяне, казва Велислава Делчева
Пътуващите по магистралата трябва да се движат с повишено внимание
Компанията беше активна на британския пазар от 1966 г., предлагайки летни и зимни почивки в България
Вече два мандата Димитър Главчев и министрите му управляват България
През юни Вашингтон наложи санкции на много представители на висшия й мениджмънт
1 от 6 фирми не са регистрирали приходи или разходи за 2023 година
Трябва да се свика Изпълнителният комитет и да започнем да взимаме важните решения, каза шефът на БФС
Телекомът е първият в страната, който започва използването на електромобили в оперативната си дейност
Законопроектът е публикуван за обществено обсъждане
От 800 служители останаха само 60
Проверяват дейността на Невена Зартова от началото на 2022 г. до 31 юли
Мисията на „Америка за България“ остава непроменена от създаването, казва Нанси Шилър
Компанията търси финансиране
В своите трудове той представя дейността на сподвижниците на Левски след Освобождението
Служебният премиер Гълъб Донев и министрите в кабинета ще представят резултати
Част от тези хазартни оператори имат разрешение да развиват дейността си в държави извън ЕС
Джонсън, който е на 58 години, засега ще остане депутат, но после...
Изцяло нова технология заменя конвенционалните охладителни системи
Николай Денков внася поправка в закона