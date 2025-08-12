Шофьорите да внимават! Какво става на "Хемус"

Важна информация за шофьорите.

На 14, 15 и 18 август, между 8 ч. и 16 ч., е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост в участъка от АМ "Хемус" между 49-и и 48-и км в посока София.

В трите делнични дни ще се премахва крайпътната растителност. През почивните дни текущи дейности по магистралата няма да се изпълняват.

По трасето на отсечката в област София поетапно в аварийната лента ще се разполага необходимата техника за извършване на дейностите, като трафикът ще преминава в активната и скоростната лента.

Агенция "Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

