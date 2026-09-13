2 лева стават 2 евро! Омбудсманът бие тревога за злоупотреби с еврото
Сигнали към КЗП за търговци, които нарушават правилата още преди смяната на валутата
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Сигнали към КЗП за търговци, които нарушават правилата още преди смяната на валутата
Добрич стана инициатор на национална среща, която ще се проведе в столицата, на която ще поканим финансовия министър Владислав Горанов, представители...
Димитър Илиев, бивш директор на териториална дирекция Варна при Изпълнителна агенция "Социални дейности" на Министерство на отбраната влиза в затвора...
Варна. Общият бюджет на функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи" на община Варна за 2014 г. е 9, 935 хил. лв. и е завишен с 310 000 лв. в с...