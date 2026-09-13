Какъв материал да изберете за домашните тръби? Три популярни варианта
Материалът не е единственият фактор, от който зависи надеждността на водопроводната или отоплителната система
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Материалът не е единственият фактор, от който зависи надеждността на водопроводната или отоплителната система
От „Кюстендилска вода“ обясняват, че причината за водния режим е намаленият дебит на водоизточника.
Илин Димитров и Иван Шишков подготвят нова законова рамка, която да свърже туризма с инфраструктурата и местната власт
Експерт предупреждава: 45 „Марици“ липсват от българския участък на реката
Кметът Владимир Александров настоя за навременна информация и по-добра координация при спиране на водата
Ако ремонтът продължи повече от 12 часа, ще бъде осигурена водоноска
Заради ремонт квартал остава на сухо
Летница е модерно и приветливо място
При прекъсване над 12 часа ще има алтернативна доставка на вода
Само четвърт от нужните проекти ще бъдат финансирани до 2027 г.
Около 300 литра в секунда са нужни, за да се възстанови цялостното подаване
Община Стара Загора заедно с ВИК – Стара Загора подготвят мащабен проект за канализация и водоснабдяване за законните жители на квартал „Лозенец“
Причината са строително-монтажни работи по част от водопроводите
Тази година благодарение на валежите има по-малко градове на режим от минали години
Ако спирането продължи над 12 часа, ще бъдат осигурени водоноски
Водният режим продължава от 6:00 до 9:00 ч. и от 16:30 до 21:00 ч.
Основно 12 язовира се ползват за питейно-битово водоснабдяване в страната
Според данните на НИМХ засушаването у нас е ударило най-вече Западна и Северозападна България
Причината е остарялата пречиствателна станция и тръбите, които не са сменяни
"Напоителни системи" не стига, че е държавно предприятие, но е и монополист