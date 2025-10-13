Общество

Вижте стотиците милиони, нужни на всяко ВиК, за да има вода

Само четвърт от нужните проекти ще бъдат финансирани до 2027 г.

13 окт 25 | 19:18
133
Иван Ангелов

България е изправена пред национална водна криза, чиито мащаби надхвърлят регионалните проблеми и отделните ВиК дружества. Според последния доклад на Националния борд по водите за устойчиво водоснабдяване и ремонт на остарялата инфраструктура в страната са необходими над 3,7 милиарда лева – средства, които липсват както по линия на европейските програми, така и в бюджетите на самите оператори.

Най-остър е недостигът в Бургас, Пловдив и Ловеч, но реално почти всички региони на страната се сблъскват с аварии, течове и риск за сигурността на питейната вода.

Бургас води класацията по недостиг – над 400 млн. лв.

След ВиК оператора в Бургас, който отчита най-сериозен дефицит, се нареждат дружествата в Пловдив – 325 милиона лева, Ловеч – 321 милиона, Пазарджик – 294 милиона и Смолян – 227 милиона. Почти толкова липсват и за Разград, Плевен и Търговище, където системите са остарели, а авариите – ежедневие. Във Велико Търново нужните средства надхвърлят 192 милиона лева.

Експертите от борда предупреждават, че без спешно дофинансиране, част от регионалните оператори няма да могат да гарантират нормално водоснабдяване и поддръжка на мрежите през следващите години.

Инвестиции под минимума: финансирани са само 25% от нуждите

Въпреки острите сигнали от сектора, в държавния бюджет за 2026 и 2027 г. са предвидени средства едва за 1,1 милиарда лева, които покриват 391 проекта – приблизително една четвърт от необходимото за двугодишния период. В същото време общо 170 общини са заложили инвестиции във водопреносната и канализационната мрежа, но средствата не достигат.

От дружеството „Напоителни системи“ съобщават, че са ремонтирали 24 съоръжения, което е довело до икономия на вода и увеличение с 30 000 декара на площите, снабдени с вода за напояване – едно от малкото положителни развития в сектора.

Въпреки това общата картина остава тревожна: България продължава да изостава в модернизацията на водната инфраструктура, а липсата на финансиране заплашва не просто инвестициите, а основното право на достъп до чиста питейна вода.

Автор Иван Ангелов

