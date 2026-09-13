Не ни пожали. 14 области с жълт код за неделя у нас
От НИМХ обявиха официално предупреждение от първа степен
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От НИМХ обявиха официално предупреждение от първа степен
През деня ще е предимно слънчево
Те влизат в сила до часове
Само четвърт от нужните проекти ще бъдат финансирани до 2027 г.
Рязката промяна на времето започва
Планираната продължителност на договорите е 12 години.
Оранжев код за дъжд е издаден за други 10
Каза докога е предупреждението на бурите
Очакват се валежи от запад на изток, градусите слабо ще се понижат
Тримата встъпват в длъжност веднага, тъй като предшествениците им са освободени
Най-голяма е конкуренцията на пазара на труда в област Разград
Крайният срок за кандидатстване е до 17:00 часа на 19 юни 2025 г.
През следващите дни се очаква застудяване
Данни на националната статистика
Така областите в грипна епидемия стават 5
Благоевград е на крачка от максимум болни
Националната статистика излезе в последни данни за заплатите
Общо за страната средната годишна заплата през 2023 г. е била 24 485 лева
КЕВР вече е публикувал доклад