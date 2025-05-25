Червен код у нас! Предупреждение за 3 области

Националният институт по метеорология и хидрология обнови предупреждението си за значителни валежи за днес и добави още 3 области към издадения по-рано червен код за дъжд.

Това са София, Ловеч и Габрово. Преди това червен код бе обявен за областите Благоевград, Пазарджик и Смолян.

Оранжев код за дъжд е издаден за други 10 области, включително София-град.

Валежи се очакват и утре предимно в Южна, Централна и Източна България.

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