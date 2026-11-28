Страшна драма с петролен танкер във водите ни! Заседна край Созопол. 274-метровият петролен танкер „Кайрос“ (KAIROS), който близо два часа дрейфуваше свободно в Черно море, заседна на нос Колокита, непосредствено пред ваканционния комплекс „Созополис“. Това съобщава Флагман.бг, позовавайки се на свои източници в Морска администрация.

Комплексът е свързан с покойния български бизнесмен Стефан Шарлопов, а имоти в него притежават някои от най-богатите българи. Според информацията на медията огромният кораб се е заклещил в скалите пред комплекса.

Бурното море не позволява освобождаването на кораба

В момента се извършва оглед на ситуацията, но тежките метеорологични условия не позволяват предприемането на операция по освобождаването на плавателния съд. Очаква се действията да започнат в неделя сутринта, 29 ноември.

Танкерът „Кайрос“, който до момента бе закотвен на 13 морски мили от Бургас, по-рано тази вечер е скъсал котвата си заради бурното море. Вълнението през деня на моменти достигаше 7 бала.

Останал без контрол, корабът започна да дрейфува в посока Созопол, преди да достигне скалистия бряг на нос Колокита.

Инцидентът се случва точно година след атаката срещу танкера

Плавателният съд, свързван с руския сенчест флот, бе атакуван точно преди една година – на 28 ноември 2025 г., край турското крайбрежие на Черно море.

В началото на декември миналата година повреденият кораб бе изоставен от турски влекач край Ахтопол. Българските власти организираха спасителна операция за десетчленния му екипаж, а на 15 декември три влекача транспортираха танкера до Бургаския залив.

Има ли опасност от екологична катастрофа?

Според досегашната информация не е имало данни за екологична опасност. Наскоро водолази са извършили оглед на плавателния съд, при който не са установени проблеми.

Предстои обаче да бъде изяснено дали засядането в скалите е причинило нови повреди по корпуса на танкера и дали съществува риск от замърсяване на морските води.

Официално от властите

В късния следобед днес танкерът „Кайрос“, намиращ се на котва в Бургаския залив, е започнал дрейф, след като котвата му не е задържала кораба. Сигнал за промяна в котвената позиция е получен от Трафик кула – Бургас около 18:00 ч. По данни на системата за наблюдение към 17:50 ч. танкерът се е отдалечил на около 0,9 морски мили от първоначалната си позиция, съобщиха от министерството на транспорта и съобщенията.

В 19:55 ч. корабът е заседнал югоизточно от Созопол, в района на нос Колокита, на около 100–150 метра от брега.

Ситуацията се развива при неблагоприятни метеорологични условия при вятър до 20–24 м/с и морско вълнение 4–5 бала.

На борда се намират двама моряци, китайски граждани. Осъществена е връзка с корабособственика.

ГД „Аварийно-спасителна дейност“ към ИА „Морска администрация“ координира необходимите действия. Утре сутрин на място ще бъдат изпратени екипи на компетентните служби, които ще извършат оглед и ще оценят състоянието на кораба и възможностите за предприемане на последващи действия.