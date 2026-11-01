Потапят легендарния кораб на Кенеди и Мерилин Монро! По-голям е от „Титаник“

Докато която целият свят е затаил дъх в очакване на поредната битка за Белия дом, една друга американска легенда, свързана с четирима президенти в историята на страната, се подготвя за своето последно и най-зрелищно гласуване – това с природата.

След броени дни, на дъното на Мексиканския залив ще бъде потопен SS United States – най-бързият пътнически кораб, строен някога, превръщайки се в най-големия изкуствен риф на планетата.

Със своите внушителни 302 метра дължина, той гордо изпреварва легендарния „Титаник“. Но за разлика от него, съдбата на SS United States не е трагедия, а триумф на американското инженерство, който сега ще получи нов живот като подводен кралски дворец за морската екосистема.

Океанският „Еър Форс Едно“

Ако стените на този кораб можеха да говорят, те щяха да разкажат най-строго пазените тайни на Студената война. Построен през 1951 г., лайнерът е замислен с тайна мисия – при война да бъде трансформиран за броени часове в транспортен съд, способен да превози 14 000 войници навсякъде по света без презареждане. Затова и до днес голяма част от техническите му детайли остават класифицирана информация.

В златните си години обаче той е олицетворение на лукса. На борда му са пътували четирима американски президенти: Хари Труман, Дуайт Айзенхауер, Джон Ф. Кенеди и Ричард Никсън. Именно тук, далеч от камерите на Вашингтон, са се вземали решения, променили хода на световната история. Лайнерът е бил любимото убежище и на икони като Мерилин Монро, Марлене Дитрих, Уолт Дисни и младия тогава Бил Клинтън, който пътува с него към Оксфорд.

Недостижимият рекорд

SS United States държи титлата „непобедим“ на Атлантика. Още при първото си плаване през 1952 г. той развива умопомрачителната скорост от 38 възела (близо 70 км/ч) и пресича океана за рекордното време от 3 дни, 10 часа и 40 минути. Този рекорд за пътнически кораб остава ненадминат и до днес.

Лайнерът е бил толкова сигурен, че дизайнерът му Уилям Франсис Гибс забранил използването на дърво в конструкцията, за да избегне опасността от пожар. Единствените дървени предмети на борда били роялът (поръчан от специално огнеупорно дърво) и месарските брусове в кухнята.

От блясъка на Холивуд до подводния свят

След като авиацията измества океанските пътувания, през 1969 г. корабът е пенсиониран. В продължение на десетилетия той тънеше в забрава по доковете на Филаделфия, докато поддръжката му струваше милиони.Спасението дойде от властите във Флорида, които решиха да закупят и превърнат този гигант в туристическа атракция от нов тип. Корабът премина през изключително детайлно екологично почистване, при което бяха отстранени всички опасни материали, горива и олово, за да бъде напълно безопасен за океана.

Планираното за средата на ноември потапяне край бреговете на Дестин, Флорида, ще събере хиляди зрители и милиони пред екраните. Така, докато новите политически лидери на САЩ се борят за сушата, "Първият кораб на Америка" ще започне своята вечна мисия на дъното на океана – като най-големият и величествен изкуствен риф в историята