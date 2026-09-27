Най-доходният бизнес! Завръщат се старите морски чудовища

Представете си, че влизате в автосалон, за да си купите кола. Пред вас стоят два еднакви автомобила - единият е чисто нов, току-що излязъл от завода, а другият е на 10 години, каран стотици хиляди километри. И изведнъж дилърът ви казва: „Старата кола е по-скъпа от новата!“

Звучи като абсурд, но този икономически феномен се случва в момента в дълбоките води на световния океан.

Financial Times излезе с новина, която смая бизнес средите. За първи път, откакто се води статистика, употребяваните супертанкери се продават за повече пари от чисто новите.

За едно 10-годишно морско чудовище от класа VLCC, кораби, дълги колкото три футболни игрища и пренасящи милиони барели петрол, купувачите плащат над 150 милиона долара.

В същото време нов танкер струва около 135 милиона долара.

Как вехтото стана по-скъпо от лъскавото

Факт е, че светът преминава през огромни геополитически трусове. Заради напрежението и конфликтите в Близкия изток и Червено море, традиционните и кратки морски пътища станаха опасни. Налага се петролът да се транспортира по много по-дълги и заобиколни маршрути.

Това доведе до невиждан глад за кораби, а цената за наемане на един супертанкер скочи до космическите 1,2 милиона долара на ден!

Затова и ако се поръча нов кораб, ще се спести 15 милиона долара, но корабостроителниците в Южна Корея и Китай са препълнени и се чака до 3 години за построяване.

Така старите плаващи чудовища вече носят на собственика си милиони в рамките на едно денонощие, превръщайки се от старо желязо в най-желаната стока на планетата.