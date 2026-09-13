„Платете цената“ се превърна в ракети. Иран разшири войната към съседите
Балистични удари бяха насочени към американски бази, а гражданското корабоплаване отново попадна под обстрел
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Балистични удари бяха насочени към американски бази, а гражданското корабоплаване отново попадна под обстрел
Операцията идва след мирното споразумение между Вашингтон и Техеран
Неидентифициран проектил предизвика пожар на плавателен съд северно от Доха
Иран откри огън без сигнал, щетите са сериозни, но жертви няма
Украйна търси спешна подкрепа в Персийския залив, визитата отваря нов фронт в дипломацията
Израел продължава да нанася удари в Техеран и десетки други градове
Един моряк е загинал, а поне 16 кораба са поразени от началото на ескалацията между Иран, САЩ и Израел
Дронове и ракети атакуваха Кувейт, Саудитска Арабия, Бахрейн и ОАЕ въпреки обещанията на Иран
Ирак може да се окаже първата жертва в енергийния дефицит
Военни анализатори прогнозират сериозен недостиг на прехващачи при продължаващи ирански удари
За бахрейнците това е втора титла в последните три издания на турнира
По време на събитието, министър Милошев бе поканен да участва в традиционния саудитски танц със саби – „арда“
Какво съобщиха от "Гардиън"
Още не мисля за деца, призна шампионът Хамилтън Формула 1 е на път да се превърне в шампионат на Персийския залив. Още една страна от Близкия изток п...