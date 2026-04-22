Ескалация в Персийския залив! Обстрел на търговски кораб край Оман

Ирански сили са открили огън по контейнеровоз край бреговете на Оман, без предварително предупреждение, като са нанесени сериозни щети по плавателния съд. Инцидентът е станал в стратегическия район на Ормузкия проток, където напрежението остава високо.

По данни на британската агенция за морска сигурност UKMTO няма пострадали сред екипажа. Случаят допълнително изостря ситуацията в региона на фона на продължаващия конфликт.

Корабът се е намирал на около 15 морски мили североизточно от Оман, когато е бил доближен от катер на иранския Корпус на гвардейците на ислямската революция. Информацията посочва, че без радиосигнал или предупреждение е открит огън по мостика на съда.

„Не са регистрирани пожар или екологични щети. Екипажът е невредим“, уточняват от UKMTO.

От компанията за разузнавателен анализ „Вангард Тех“ съобщават, че корабът плава под либерийски флаг и е имал разрешение да премине през Ормузкия проток.

Иранската агенция „Тасним“ обаче представя различна версия. Според нея плавателният съд е игнорирал предупрежденията на иранските въоръжени сили, което е довело до намесата.

Ормузкият проток остава блокиран от Иран като част от отговора на израелско-американската офанзива, докато САЩ поддържат блокада на иранските пристанища.

На този фон президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви удължаване на примирието между страните, което е в сила от 8 април, но подобни инциденти поставят под съмнение стабилността на договореното споразумение.

