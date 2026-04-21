Тръмп обяви ново решение за Иран

Президент на САЩ Доналд Тръмп обяви удължаване на примирието с Иран. В публикация в социалната мрежа Truth Social той написа, че са били помолени от пакистанска страна да не атакуват Иран, докато техните лидери и представители не успеят да изготвят единно предложени.

"Въз основа на факта, че правителството на Иран е сериозно разединено, което не е изненадващо, и по молба на фелдмаршал Асим Мунир и министър-председателя на Пакистан Шехбаз Шариф, бяхме помолени да отложим нашето нападение срещу Иран, докато техните лидери и представители не излязат с единно предложение. Затова наредих на нашите военни да продължат блокадата и във всички други отношения да останат готови и способни, като съответно ще удължа примирието до момента, в който тяхното предложение бъде представено и преговорите приключат, по един или друг начин", написа Тръмп.

