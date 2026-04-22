Иран отхвърли хода на Тръмп. Напрежението остава високо

Иран реагира скептично на съобщението на президента на САЩ Доналд Тръмп за удължаване на примирието, като сигналите от Техеран са по-скоро отрицателни. Агенция Тасним, свързана с Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, обяви, че страната не е поискала подобен ход. Освен това бяха отправени заплахи, че американската морска блокада може да бъде премахната със сила. Изявлението на Тръмп бе определено от ирански представители като възможен тактически ход без реално значение.

Позицията на Техеран и заплахите срещу блокадата

Според информацията от иранска страна удължаването на прекратяването на огъня не е резултат от тяхна инициатива. Напротив - в Техеран се подчертава, че подобно решение няма тежест, ако не бъде подкрепено с реални действия.

Съветник на председателя на парламента Мохамад Багер Галибаф заяви, че изявлението на американския президент може да бъде част от стратегия за печелене на време. В същото време предупрежденията за евентуално използване на сила срещу морската блокада показват, че напрежението остава изключително високо.

Решението на Вашингтон за удължаване на примирието

Въпреки реакцията от Иран, Тръмп обяви, че САЩ ще удължат споразумението за прекратяване на огъня за неопределен срок. Целта е да се даде възможност за нови мирни преговори и намиране на изход от конфликта.

В публикация в социалните мрежи той посочи, че решението е взето след молба от страна на пакистански посредници. Според него отлагането на удара трябва да позволи на иранските лидери да представят обща позиция и да бъде постигнат напредък в преговорите.

Мирните усилия и ролята на Пакистан

Пакистан се включва активно в опитите за деескалация, като беше домакин на разговори в Исламабад. Целта на тези срещи е да се сложи край на войната, която вече два месеца причинява сериозни човешки и икономически загуби.

Посредничеството се разглежда като ключов фактор за евентуално намиране на дипломатическо решение, въпреки че към момента липсва ясен сигнал за съгласие от страна на всички участници.

Примирието срещу продължаващия военен натиск

Наред с дипломатическите действия, САЩ запазват военния натиск. Тръмп заяви, че американските военноморски сили ще продължат да поддържат блокадата на иранската търговия по море.

За Иран това действие се възприема като акт на война, което допълнително усложнява възможностите за бързо решение на конфликта. Така се оформя ситуация, в която дипломатическите сигнали са съпроводени с реални военни мерки.

Колебливата стратегия на Тръмп

Според Ройтерс изявленията на американския президент през последните седмици се движат между крайни позиции. Само преди две седмици той отправи остра заплаха към Иран, предупреждавайки за разрушителни последствия.

Сега обаче Тръмп отново отстъпва от плановете за удари по ключова инфраструктура, включително електроцентрали и мостове. Това подсказва опит за балансиране между военен натиск и дипломатическо решение.

Международна реакция и предупреждения

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш и други световни лидери осъдиха заплахите срещу цивилна инфраструктура. Те подчертаха, че международното хуманитарно право забранява подобни действия.

Тези позиции засилват натиска върху Вашингтон да избягва ескалация и да търси дипломатически изход от кризата.

