Майка на две деца, бременна с близнаци, убита от партньора си

Мъж от Мисури беше осъден на 30 години затвор за убийството на бременната си приятелка и неродените ѝ близнаци, след като аутопсията показа, че жената е била простреляна пет пъти в гърба - въпреки твърденията му, че е стрелял при самозащита.

41-годишният Дарил Тайсън-младши прие съдебно споразумение на 2 юни по три обвинения в убийство втора степен и едно обвинение в домашно нападение втора степен във връзка със смъртта на 28-годишната БреАна Джонсън и неродените ѝ близнаци през октомври 2024 г., съобщава People.

В случая става дума за т.нар. "Alford plea" - правна процедура в САЩ, при която подсъдимият не признава пряко вината си, но приема, че прокуратурата разполага с достатъчно доказателства, за да постигне осъдителна присъда.

Джонсън е била бременна в четвъртия месец с близнаци, когато е била убита, съобщава dnes.bg.

Тайсън беше осъден на 30 години затвор по обвиненията в убийство и на 7 години по обвинението в домашно нападение, като присъдите ще се излежават едновременно. Според законите на Мисури той трябва да излежи 85% от присъдата си - повече от 25 години - преди да получи право на предсрочно освобождаване.

Делото трябваше да започне тази седмица.

Джонсън е открита простреляна смъртоносно в дома си в Уенцвил на 31 октомври 2024 г. Двете ѝ малки деца, които по това време са били на 6 и 17 месеца, са били вкъщи, но не са пострадали физически.

Тайсън е арестуван същия ден по обвинение в домашно насилие, свързано с инцидент, станал часове преди стрелбата. Според съдебни документи, цитирани от First Alert 4, той е бил обвинен, че е хвърлил телефон, който е ударил Джонсън в главата.

Прокурорите първоначално повдигат срещу Тайсън три обвинения в убийство първа степен за смъртта на Джонсън и неродените ѝ близнаци. В крайна сметка той приема споразумение по три обвинения в убийство втора степен - едно за Джонсън и по едно за всяко от неродените деца.

Тайсън първоначално е казал на разследващите, че Джонсън е била обърната към него с оръжие, когато той е открил огън, и е твърдял, че е действал при самозащита.

Прокурорът на окръг Сейнт Чарлз (St. Charles County Prosecuting Attorney) Джоузеф Маккълък заяви, че физическите доказателства противоречат на тази версия.

"Тези куршуми са се движили нагоре, което ни показва, че тя е падала или вече е била на земята, когато е получила част от тези изстрели. Това отново изключва възможността тя да е била в заплашителна позиция, както твърди той в защитната си версия", обясни Маккълък.

Адвокатът на Тайсън, Рафаел Морис, също посочи, че резултатите от аутопсията са променили хода на делото.

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