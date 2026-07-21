Хаос след бурята в Пловдив! 430 сигнала за нощ. Евакуираха хора

Общо 430 сигнала са постъпили в Оперативния център на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Пловдив след мощната гръмотевична буря, придружена от проливен дъжд и силен вятър. Данните са към 5:30 часа тази сутрин.

Най-много са сигналите за паднали дървета и наводнения. Над 50 дървета са паднали върху автомобили, а 45 са препречили пътни участъци, съобщиха от пожарната.

Евакуираха хора от автомобили

По време на спасителните операции пожарникарите са евакуирали хора от пет автомобила, затиснати от паднали дървета, както и пътници от коли, останали блокирани в наводнени подлези.

През цялата нощ 14 дежурни екипа от всички районни служби на РДПБЗН-Пловдив са работили без прекъсване по десетките сигнали.

В помощ на професионалните спасители са се включили доброволците от Доброволно формирование „Пловдив 112“, „Аварийно спасяване – Пловдив“, Националния отряд за реакция при бедствия (НОРБ) и „Капачки за бъдеще“.

Потушени са и три пожара

Освен последствията от бурята, пожарникарите са реагирали и на три пожара – в сухи треви край село Голям Чардак, на тераса на улица „Прилеп“ и в апартамент на улица „Любен Каравелов“ в Пловдив.

Работата продължава

И след разсъмване продължават да постъпват нови сигнали, основно за паднали дървета. Екипите остават на терен, като с предимство обработват случаите, които представляват непосредствена опасност за живота и безопасността на хората.

Мощната буря, преминала през Пловдив снощи, наводни улици и подлези, прекъсна движението на места и предизвика временни проблеми с водоснабдяването заради авария, причинена от прекъснато електрозахранване.

На терен през цялата нощ работиха екипи на пожарната, полицията, общинските предприятия „Градини и паркове“ и „Чистота“, както и служители на ВиК. Ситуацията беше координирана лично от кмета на Пловдив Костадин Димитров и заместник-кмета Иван Стоянов.