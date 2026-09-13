Хаос след бурята в Пловдив! 430 сигнала за нощ. Евакуираха хора
Пожарникари, доброволци и общински екипи работиха цяла нощ
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Пожарникари, доброволци и общински екипи работиха цяла нощ
Миенето ще се извършва през нощта
Сдружение на общините започва кампания
Токът спря в някои столични квартали
Според лидера на БСП София проявите на вандализъм също не се борят с проверки
Осем ентусиазирани и пълни с идеи младежи дават нов живот на старите софийски подлези, като се опитват да ги направят приятно място за преминаване, а...
Затварят част от Ботевградско шосе до 17 септември Подлезите в София ще бъдат ремонтирани до края на 2016 година. Това обяви зам.-кметът по транспорт...
И други части на столицата ще имат видеонаблюдение през 2014 г.
Ремонтът на булеварда се отлага за следващата година заради промяна на проекта