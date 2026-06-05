Шокиращи разкрития за 1 милиард евро

Министърът на енергетиката Ива Петрова излезе с шокиращи разкрития в ефира на БНТ, като обяви, че ключови реформи в енергийния сектор са изправени пред сериозен риск. При встъпването си в длъжност новият екип на министерството е установил критични закъснения по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), които застрашават огромни финансови ресурси.

БЕХ на кръстопът: Корпоративното преструктуриране е блокирано

Основният червен флаг, който министър Петрова размаха, е свързан с пълното забавяне на ключовата реформа за корпоративно преструктуриране на Българския енергиен холдинг (БЕХ). Това забавяне поставя под въпрос изпълнението на ангажиментите на страната ни пред европейските партньори.

Риск за енергийната трансформация

Министър Петрова подчерта, че тези инвестиции не са просто сухи цифри, а са гръбнакът на мащабната трансформация в българския енергиен сектор. Към момента съществуват реални заплахи по отношение на безрисковото и успешно завършване на проектите, което налага предприемането на спешни и радикални мерки от страна на Министерството на енергетиката.

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