Петър Петров, "Възраждане": София ще има парно, но кой ще плати дълга от над 1,28 млрд. евро?
След въпрос на народния представител министърът на енергетиката гарантира доставките на газ за зимата, но призна, че „Булгаргаз“ ги финансира със заем...
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След въпрос на народния представител министърът на енергетиката гарантира доставките на газ за зимата, но призна, че „Булгаргаз“ ги финансира със заем...
Ядрената енергетика остава стратегически държавен приоритет
Рекордният износ на ток върви със стабилна АЕЦ „Козлодуй“, но секторът остава натоварен от огромни дългове и спорни сделки
Има критични закъснения по ПВУ
Установено е забавяне по редица проекти и реформи, което може да доведе до загубата на над 1 милирад евро
Енергийният министър: Трябва да използваме местния ресурс в условия на криза
Пламен Данаилов каза, че няма от какво да се притеснява от своята дейност
Капацитетът на слотовете в Гърция отдавна е зает от частни компании, заявиха от ведомството
Росен Христов по никакъв начин не е отменял назначенията в „Ай Си Джи Би“
нцидент преди няколко дни със скъсана стена на шламохранилището на ТЕЦ-а остави жителите на града без топлоподаване
Държавата помага за отстраняване на аварии при лоши метеорологични условия
Помагаме за безопасността на ядрената централа в азиатската страна Проектът за изграждане на газово-разпределителен център "Балкан" на територията на...
Перник. Екипи на Министерството на енергетиката съдействат за възстановяване на електрозахранването във всички засегнати райони на страната, ситуацият...
Варна. Екипите на Министерството на енергетиката, които са командировани във Варна и Шумен със заповед на министър Теменужка Петкова, провериха вчера...
София. Европейската комисия може да поиска България да върне 12 млн. евро, използвани за разширяване на хранилището за сухо съхранение на отработеното...