България залага на въглищата за евтин ток

„Най-сериозната възможност за нас за намаляване на цените и ограничаване на зависимостта от внос на енергийни ресурси е временната промяна в схемата за търговия с емисии“, заяви служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков по време на разговор с посланика на Франция в България Мари Дюмулен.

По думите му България разполага със собствен ресурс - лигнитните въглища, който може да осигури конкурентно производство на електроенергия и стабилност на мрежата в условия на енергийни сътресения.

Министърът подчерта, че използването на този ресурс е особено важно на фона на последните сривове на електропреносни мрежи в части от Европа, включително Португалия, Испания и Франция. Според него именно въглищните мощности могат да играят ролята на стабилизиращ фактор в подобни ситуации.

Трайков и Дюмулен се обединиха около позицията, че подобна временна мярка не отменя дългосрочните ангажименти за декарбонизация. Европейската схема за търговия с емисии, която е ключов инструмент в тази политика, обаче е обект на нарастващи критики от редица държави, тъй като води до поскъпване на електроенергията и отслабва конкурентоспособността на европейската индустрия.

Сред обсъжданите теми бе и енергийната свързаност в Европа в условията на напрежение заради военните действия в Близкия изток. България разполага със силни връзки в региона, както и държавите от Западна Европа, но „тесните места“ между тези зони ограничават ефективния пренос на енергия и пречат на свободния пазар.

Двамата разгледаха и мерките за защита на бизнеса и домакинствата от високите цени на енергията. По думите на Трайков те дават резултат, когато са временни и добре насочени, като въведените в България решения вече са получили положителна оценка от Европейската комисия.

Като основни приоритети на Министерството на енергетиката министърът посочи Плана за възстановяване и устойчивост, удължаването на дерогацията за работата на Лукойл, държавната помощ за енергоинтензивните предприятия, както и развитието на газовите коридори. Особено значение има Вертикалният газов коридор, който цели увеличаване на капацитета за пренос на природен газ от юг на север и осигуряване на по-голяма сигурност на доставките, включително за страни като Украйна и Молдова.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com