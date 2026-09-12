Всичко за Евтин Ток

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30% по-евтин ток за бедните

30% по-евтин ток за бедните

30% по-малко от пазарната цена на тока да плащат енергийно бедните потребители у нас. Това е един от работните ни варианти, обяви министърът на енерге...

08 април | 5:40
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Бизнесът иска по-евтин ток

Бизнесът иска по-евтин ток

Бизнесът ще поиска от КЕВР намаление на цената на тока за индустрията от 1 февруари. Това каза председателят на УС на Асоциацията на индустриалния кап...

18 януари | 20:25
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