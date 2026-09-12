България залага на въглищата за евтин ток
Енергийният министър: Трябва да използваме местния ресурс в условия на криза
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Енергийният министър: Трябва да използваме местния ресурс в условия на криза
ЕРП-та трябва да бъдат отстранени от процеса за издаване на разрешителни за фотоволтаични инсталации, каза кандидатът за депутат от листата на „Изправ...
30% по-малко от пазарната цена на тока да плащат енергийно бедните потребители у нас. Това е един от работните ни варианти, обяви министърът на енерге...
Бизнесът ще поиска от КЕВР намаление на цената на тока за индустрията от 1 февруари. Това каза председателят на УС на Асоциацията на индустриалния кап...
Предприятия с над 5 гигаватчаса годишно потребление на ток също да ползват облекчения от таксата "Задължения към обществото". Това предлага Българскат...
Модулът на Димитър е като перпетуум мобиле, сваля сметките 6 пъти
София. За 57% от българските граждани намаляването на цената на тока с до 5% е положителна промяна за семейния бюджет. Това сочи информация от проучв...
София. Комисията по енергетика към парламента гласува на второ четене промени в енергийните закони, за да може електроенергията да поевтинее от 15 юли...