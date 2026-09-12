България залага на въглищата за евтин ток
Енергийният министър: Трябва да използваме местния ресурс в условия на криза
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Енергийният министър: Трябва да използваме местния ресурс в условия на криза
Париж не е оказвал натиск на България в спора, каза Флоранс Робин
Жалко е, че не съм виждал истинска българска рекламна кампания във Франция - Имаме не радикализация на исляма, а ислямизация на радикализма - Средно...
Ксавие дьо Кабан
Франция проявява голям интерес към износ на български агнета. Въпросът е бил обсъден неотдавна и на среща между земеделските министри на двете държ...
Доволен съм от промените в българската съдебна система. Това каза във Варна посланикът на Франция Н. Пр. Ксавие Лапер дьо Кабан. Той призна , че не е...
Благоевград. За българо-френско сътрудничество в сферата на животновъдството се договориха в петък областният управител на Благоевград Димитър Димитро...
София. Контрапротестът в подкрепа на правителството на Пламен Орешарски днес се проведе на ново място. Той бе с начален час 10.00 пред посолството на...
София. Контрапротест в подкрепа на правителството на Пламен Орешарски се събра пред пилоните на НДК по обед. Стотина души стояха около час с искане да...