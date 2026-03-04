Кризата за петрол. На ход е Саудитска Арабия

Големите съоръжения за съхранение на петрол в Саудитска Арабия бързо се запълват, тъй като ключовият маршрут за износ през Ормузкия проток остава затворен за корабоплаване.

Това показват данните на аналитичната компания Kayross.

Терминалът Ju Aymah на източното крайбрежие е почти изчерпал безплатния капацитет за съхранение още на 1 март, написа главният анализатор и съосновател на Kayross Антоан Халф в LinkedIn.

Освен това четири от шестте танкера в петролната рафинерия "Рас Танаура" са пълни.

Ирак, от своя страна, вече започна да намалява производството в най-големите си полета заради затварянето на Ормузкия проток.

Към 3 март свободният капацитет на терминала "Басра" (Басра), най-големият порт в страната, е достатъчен, за да получи петрол в размер, съответстващ на по-малко от два дни износ, пише Half.

„Ниският капацитет на съоръженията за съхранение на петрол в Ирак е структурна уязвимост“, пише Half. Не е изненадващо, че той е първата жертва на блокадата на Ормузкия проток.“

На този фон Саудитската държавна петролна компания Saudi Aramco проучва възможността за увеличаване на доставките през пристанището на Янба на Червено море поради действителното затваряне на Ормузкия проток, съобщава Bloomberg.

Компанията има петролопровод, който позволява да се транспортира петрол в размер на около 5 милиона барела на ден от находища в източната част на страната до бреговете на Червено море на запад.

Според източници на Aramco, компанията вече проучва дали азиатските клиенти са готови да вземат петрол от Янбу.

Според анализатори, общият капацитет на съоръженията за съхранение на наемен петрол на пет производители на петрол в Персийския залив е около 350 милиона барела. Още на 1 март те са били наполовина пълни.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com