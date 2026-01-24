Тръмп се произнесе за петрола на Венецуела. Нов играч излиза на пазара

САЩ са взели целия петрол от конфискуваните танкери, които са напуснали Венецуела без разрешение от американските власти.

Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп пред New York Post.

В същото време огромните количества, които отиваха за Китай, вече са минало, а преработката се концентрира в крайбрежието на Американския залив, който вече е ключова дестинация за венецуелския петрол след политическите промени в началото на 2026 г..

Рафинериите тамк са технологично проектирани да преработват тежкия сорт „Мерей“. Рафинериите в Лейк Чарлз (Луизиана) и Корпус Кристи (Тексас) са исторически и технически най-тясно свързани с венецуелския суров петрол.

Chevron пък е компанията е основен оператор, който транспортира петрол от съвместните си предприятия във Венецуела директно към американските рафинерии.

Световните погледи все повече се изместват от Венецуела към Северна Африка, който разполага с над 50% от петролните залежи на континента и отново привлича големите петролни компании

Либия отваря сектора си за чуждестранни инвеститори за първи път от близо 20 години. Страната, богата на петрол, започва да се измъква от години на икономическа разруха. Тя е разположена върху едни от най-големите петролни резерви в света. А големите петролни компании са готови да поемат инвестиционния риск.

Тя не е единствената в региона: Алжир предостави първите си разрешителни за добив на петрол от десетилетие насам през миналата година и планира да проведе нов кръг за наддаване през 2026 г.; Египет и Тунис също се опитват да привлекат чуждестранни компании.

Тези процеси бележат завръщането на Северна Африка на международната енергийна карта.

Списъкът на големите петролни компании, които са преминали предварителна квалификация за участие в либийския търг, насрочен за финализиране през февруари, включва всички водещи играчи: Exxon Mobil, Chevron, Shell, TotalEnergies, BP, както и още около 30 други компании.

