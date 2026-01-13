Три държави молят Тръмп да не прави това

Саудитска Арабия, Оман и Катар се опитват да повлияят на САЩ, за да предотвратят удар срещу Иран на фона на продължаващите протести в страната.

Това пише The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници.

Официални лица от Залива настояват, че опитите за сваляне на иранското правителство биха предизвикали сътресения на петролните пазари, което би навредило на американската икономика.

По-специално, те се страхуват, че удари по Иран могат да нарушат движението на танкери през Ормузкия проток.

Източници от публикацията посочват, че ОАЕ, които заемат южното крайбрежие на пролива, не са участвали в контакти със САЩ.

Ормузкият проток свързва Персийския залив и Оманския залив с Арабско море. Счита се за една от най-важните морски комуникации в света: 15-20% от световния нефт, кондензат и петролни продукти и над 30% от втечнения природен газ преминават през пролива.

Според източници от медията Рияд е уверил Техеран, че няма да се намесва в потенциален конфликт и няма да позволи на Вашингтон да използва въздушното му пространство за удари.

Вестникът отбелязва, че именно Саудитска Арабия е особено чувствителна към "нарастващата нестабилност": властите са помолили местните медии да ограничат отразяването на протестите, за да избегнат ответни действия от Иран.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп все още не е взел окончателно решение за намеса в Иран, съобщиха американски служители пред изданието. "Президентът слуша много мнения по всеки въпрос, но в крайна сметка взема решението, което счита за най-добро", заявиха от Белия дом.

В същото време американската преса твърди, че специалният представител на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф вече тайно се е срещнал с Реза Пахлави, най-големия син на сваления шах на Иран Мохамад Реза Пахлави, който е в изгнание.

Според медиите на срещата са обсъждани продължаващите протести в Иран.

