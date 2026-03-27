Сделка под напрежение. Зеленски предлага дрон експертиза срещу ракети

Володимир Зеленски отвори нов дипломатически фронт, като изненадващо се отправи към страните от Персийския залив в търсене на военна подкрепа. Основната цел на визитата е ясна - Украйна се опитва да си осигури жизненоважни ракети, като в замяна предлага това, с което разполага най-много - реален боен опит срещу дронове. Ходът идва в момент, когато Киев изпитва все по-силен недостиг на средства за противодействие на руската инвазия.

Първата спирка на Зеленски беше Джеда, където той проведе среща с престолонаследника на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман. Разговорите не се ограничиха само до войната в Украйна - на масата беше поставена и ескалацията в Близкия изток, където дроновете се утвърдиха като ключов фактор на бойното поле.

Киев влиза в тези преговори с конкретно предложение. Украйна вече има натрупан практически опит в противодействието на ирански дронове и е готова да го сподели със страните от региона, които също усещат заплахата. Още преди визитата Зеленски даде сигнал, че е готов да предложи такава помощ на Рияд.

Паралелно с това украинската страна работи по по-широко споразумение за въздушна сигурност със Саудитска Арабия. Според информация на Блумбърг визитата няма да се ограничи само до една държава, а ще обхване и други ключови партньори в Персийския залив.

Украйна вече е направила първи стъпки в тази посока. От началото на напрежението в региона Киев е изпратил над 200 специалисти, които подпомагат местните власти с анализи и стратегии за защита срещу дронови атаки. Това превръща страната в търсен партньор в една нова, все по-важна сфера на сигурността.

В замяна Зеленски се стреми да получи достъп до ограничени и скъпи ракетни системи, произведени в САЩ. Именно те са сред малкото средства, способни да спрат руските балистични удари - и точно тях най-силно не достигат на украинската армия в момента.

