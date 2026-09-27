Нова драма с жилищата в България

Въпреки прогнозите за охлаждане на жилищния пазар, цените на апартаментите и къщите в България продължават да вървят нагоре. Само за едно тримесечие – през април-юни – жилищните имоти са поскъпнали средно с 4.5%, показват последните данни на Националния статистически институт.

Темпът на увеличение е особено показателен на фона на продължаващия вече няколко години ръст на цените. Въпреки многократните очаквания, че пазарът е достигнал своя връх и предстои период на охлаждане, статистиката засега показва друго.

На годишна база жилищата са поскъпнали с внушителните 15.5% през второто тримесечие спрямо същия период на предходната година, пише "Сега".

Динамиката на пазара обаче не е еднаква в цялата страна. Най-сериозен ръст през второто тримесечие е отчетен в Пловдив, където цените са се увеличили с близо 6% за трите месеца.

В София, Варна и Стара Загора поскъпването е по-умерено – малко под 3%.

На обратния полюс е Бургас, където цените регистрират спад от около 1.5% за тримесечието.

Тези различия показват, че въпреки общата тенденция към поскъпване, развитието на жилищния пазар зависи все повече от конкретния град и местното търсене.

Паралелно с ръста на цените се наблюдава и намаляване на броя на сделките с жилища. Това е сигнал, че част от купувачите вече не са готови да приемат безусловно все по-високите офертни цени.

Според брокери това започва да променя поведението и на продавачите. Собствениците са по-склонни да правят отстъпки при преговори, като в някои случаи намалението достига около 10% от първоначално обявената цена.

Покупателната активност, която се наблюдаваше около очакваното въвеждане на еврото, също постепенно се успокоява. Брокерите отчитат промяна в профила на купувачите.

Докато допреди време значителна част от сделките са се осъществявали със собствени средства, сега все по-голям дял имат клиентите, които използват банкови кредити.

В публичното пространство преди еврото имаше и коментари за възможно засилване на сделки с пари в брой и опити за легализиране на средства, но според брокерите картината вече е различна.

Въпреки по-внимателното поведение на купувачите, жилищният пазар остава активен. Сред факторите за това са увеличаващите се доходи и сравнително ниските лихви по ипотечните кредити.

Българските банки продължават да предлагат жилищно финансиране при едни от най-ниските лихвени нива в Европа, което запазва интереса към покупката на имот чрез кредит.

Нова тема, която може да повлияе върху пазара, са предстоящите промени в данъчното облагане.

Правителството предложи пакет от данъчни мерки, свързани с подготовката на приходната част на бюджета за 2027 г. Сред обсъжданите промени са такива, които засягат местните данъци и такси, ДДС и други плащания.

Това отново дава аргумент на брокерите да съветват част от клиентите си да не отлагат покупко-продажбите, ако действително предстои увеличение на разходите, свързани с имотите и сделките.

Засега обаче статистиката показва парадоксална картина – цените продължават да се повишават, докато броят на сделките намалява. Въпросът е докога купувачите ще могат и ще бъдат готови да следват темпа на поскъпване.