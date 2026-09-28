Най-голямата криза във Volkswagen: Един милион коли в риск, ударът стига и до България

Групата на Volkswagen влезе в най-мащабната си криза от десетилетия. След първоначалните съобщения за ограничен проблем, днес вече е ясно: дефектът в кормилната уредба може да засегне над един милион автомобила само в Европа, а глобално – до четири милиона. Това е криза, която не прилича на „Дизелгейт“, но е не по-малко тревожна, защото засяга най-важното - управлението на автомобила.

Германският регулатор Kraftfahrt-Bundesamt потвърждава: при инспекции е открит дефектен крепежен болт в кормилната система на модели Volkswagen, Audi и Seat, а според медийни публикации - вероятно и Skoda. Болт, който с годините и под въздействието на влага и зимна сол може да корозира. Болт, който носи натоварване при всяко завиване, спиране, маневра. Болт, който, ако се скъса, оставя кормилната система свързана само в една точка. И при по-сериозно натоварване – може да доведе до пълна загуба на управление.

От Volkswagen уверяват, че непосредствена опасност няма и засегнатите автомобили могат да се използват до посещението в сервиз. Но фактът остава: това е дефект, който не може да бъде игнориран. Ремонтът е безплатен, отнема около час и включва подмяна на болта с версия, устойчива на корозия.

Списъкът на засегнатите модели е дълъг. При Volkswagen – Golf, Golf Variant, Golf Sportsvan, Tiguan, Touran и Caddy, произведени между 2013 и 2024 г. При Audi – Q3 от периода 2017–2024 г. Seat вече потвърди проблем при Ateca и Tarraco. Най-неясна остава ситуацията при Skoda, но германският Handelsblatt говори за над един милион потенциално засегнати автомобили. А когато Ateca и Karoq се произвеждат буквално на една поточна линия, логиката подсказва, че и чешката марка няма да остане извън кампанията.

Кризата е глобална. И неизбежно стига до България. Страната ни традиционно разчита на автомобили втора употреба от Германия и Западна Европа, а марките от групата на Volkswagen са сред най-популярните у нас. Golf, Tiguan, Touran, Caddy – това са автомобили, които виждаме ежедневно по пътищата. Много от тях са внесени именно от пазари, където дефектът е установен. А българските условия – зимна сол, влага, лоши пътища – са точно сред факторите, които ускоряват корозията.

Затова и експертите предупреждават: собствениците трябва да проверят автомобила си по VIN номер. Не годината на производство е определяща, а конкретният идентификационен код. Сервизните акции имат свои кодове – 48VS за Volkswagen, 48LG за Audi, 48T7 за Seat. Един час в сервиз може да предотврати риск, който никой шофьор не би искал да изпита на пътя.

Кризата идва в най-лошия възможен момент за Volkswagen. Концернът отчита едва 3,8% оперативна рентабилност за първото полугодие, а продажбите в Китай – най-големият му пазар – се сриват. Главният изпълнителен директор Оливер Блуме вече планира съкращаване на разходи с 11 милиарда евро и над 100 000 работни места до 2030 г. Съдбата на четири завода в Германия е под въпрос. А сега – още един удар: сервизна кампания, която ще струва скъпо, макар концернът засега да отказва да коментира очакваните разходи.

Това не е просто технически дефект. Това е криза на доверие. Когато най-популярните модели на най-големия европейски производител се оказват потенциално уязвими, въпросът не е само в болта. Въпросът е в стандарта, в контрола, в качеството, в бъдещето на индустрията, която е гръбнак на германската икономика.

А за България – въпросът е още по-прост: колко от автомобилите, които караме днес, са част от тази кампания? И колко от тях ще трябва да влязат „в бокса“, за да бъде гарантирана безопасността на шофьорите по нашите пътища.