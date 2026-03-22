Посочиха най-надеждните кросоувъри

Колко добре издържа на реална експлоатация съвременните кросоувъри? Отговорът на този въпрос идва от дългосрочния тест на колегите ни от Auto Bild, при който всяка кола изминава 100 000 к;. През това време се регистрират всички появили неизправности – от дребни дефекти до сериозни повреди. След приключване на теста, автомобилите са напълно разглобени от експерти на Dekra, за да се открият скрити проблеми.

От 2014 резултатите се събират в обща оценка, а от 35-те тествани този път SUV само няколко показаха откровено слаб резултат. Антирекордът принадлежи на Subaru XV, който получи оценка 4-. При японския кросоувър беше установено износване на съединител, следи от прегряване на буталата и корозия на елементите на окачването. Почти същият резултат заслужи и Audi Q3 - заради повреди на ламбда сензора, на EGR системата и на скоростната кутия той получи 4.

Картината е напълно различна за лидерите в класацията. Първото място все още се държи от Seat Ateca 1.4 Eco TSI с само една наказателна точка и краен резултат 1. Второто място заема VW T-Cross 1.0 TSI с две точки и също най-висок резултат 1. Mazda CX-5 Skyactiv-D 184 AWD спечели три точки и зае трето място. Audi Q5 Sportback, Kia Sportage 2.0 CRDi AWD и Volvo XC60 D4 получиха по четири точки и крайна оценка 1, споделяйки четвъртото място.

VW Tiguan 2.0 TSI и BMW X1 xDrive 20i спечелиха по пет точки и по 1-. Hyundai Tucson, Mini Countryman и Mazda CX-5 2.2 Skyactiv-D AWD отбелязаха между шест и осем точки, запазвайки висок ранг от 1-. Peugeot 3008 Hybrid4 и Suzuki SX4 S-Cross също бяха включени в този списък.

Основният извод от многогодишните тестове е ясен - повечето съвременни SUV автомобили демонстрират високо ниво на надеждност, но разликата в детайлите на дизайна и качеството на изработка все още играе ключова роля. Дори популярните модели могат да се различават значително по брой дефекти след 100 000 км, пише "Аутомедия".

