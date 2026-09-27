Селото на джелепкешаните стана имотна перла. Новата Бистрица

Едно село до София, което има 5-вековна история, днес е истинска имотна перла. Все повече инвеститори и купувачи гледат към Габра. То е едно от онези български села, които носят историята в кръвта си. Първото му споменаване е в османски регистър от ноември 1576 г., където се появява под старото си име Чукурово. Документът е част от данъчните регистри на джелепкешаните - особена категория зависимо население, което е задължено да доставя ежегодно на Османската империя определен брой дребен рогат добитък на фиксирани цени.

Тези регистри са едни от най-ценните източници за стопанската география на българските земи през османския период. Джелепкешаните - християнски търговци на овце и кози, са били снабдителите на пазарите, армията и двореца. Имената на починалите, разорилите се или забягналите са били изваждани от списъците, а липсващите бройки - попълвани с нови. Забранявало се лица с други специални задължения към държавата да бъдат натоварвани с джелепкешанство – доганджии, юруци, войнугани, въглищари, спахии.

През Възраждането някои български фамилии забогатяват чрез джелепчийство - най-известни са Чалъкови и Моравенови, чието име стои зад Моравеновия мост в Копривщица.

Габра е част от тази традиция. В регистъра от 1576 г. срещу името на селото са записани няколко жители и броят на предадените овце – първият документ, който поставя Габра на историческата карта.

Географията: Селото между две планини

Габра е разположено в малка триъгълна котловина между Лозенската планина и западните разклонения на Вакарелските ридове в Ихтиманска Средна гора. Надморската височина е 892 метра - достатъчна, за да даде прохлада, иглолистни гори и онзи характерен планински въздух, който прави мястото различно.

Селото е на 29–30 км от София - близо, но не прекалено, достъпно, но не погълнато от градската експанзия.

Тук има църква, училище, читалище и малък манастир "Св. Димитър“, скрит в гората – духовен пазител на селото от векове.

Чудесата на Габра - легенди, предания и тишина

Предание разказва, че през първата половина на XVI век в района на сегашното село отседнала група роби - българи от Шумадия, сърби, бошняци, черногорци. Някои от фамилиите им все още се срещат в селото.

Габра е известно и с лазаруването – традиция, която се пази и до днес.

Иглолистните гори около селото създават алпийски пейзаж, а старото въглищно находище напомня за икономическата история на района.

Инфраструктурата като предимство

Габра не е шумно, не е презастроено, не е "модерно" като Панчарево. Но именно това е неговата сила.

Пътят до селото е добър, а близостта до София го прави удобно за хора, които искат да живеят извън града, но да работят в него.

Инфраструктурата е достатъчна за ежедневието – училище, читалище, кметство, малки магазини, а природата компенсира всичко останало.

Имотният пазар: Габра - новата Бистрица

Имотният пазар в Габра е в своята най-интересна фаза на бавното, но вече започнало поскъпване.

Средната цена на имотите достига 168 624 евро, а средната цена на квадратен метър е около 1069 евро. Наличността е изключително ниска - в момента се предлагат едва четири имота, което автоматично поддържа високи стойности.

Сред офертите има къщи между 134 998 и 148 500 евро, с площи от 65 до 200 кв.м, както и парцели за строителство или инвестиция.

Появяват се и парцели за фотоволтаични централи – един от тях се предлага за 63 000 евро.

Търсенето идва от три групи: хора, които искат постоянен дом; купувачи, които търсят втори дом близо до София; инвеститори, които гледат към земя и енергийни проекти.

Габра се превръща в новата Бистрица не защото копира стила ѝ, а защото предлага нещо, което Бистрица вече не може – тишина, автентичност и липса на презастрояване.

Сравнение с други села в района

Сравнено с Лозен, Панчарево, Бистрица или Герман, Габра е по-тихо, по-евтино и по-автентично.

Селата около Елин Пелин като Лесново, Петково, Мусачево имат сходни характеристики, но нито едно не предлага планинската котловина, иглолистните гори и историческата дълбочина на Габра.

Габра е селото, което не се натрапва - то се разкрива. И точно затова вече е имотна перла.