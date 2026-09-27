Нов удар по пазара. Зеленчуците поскъпват рязко

Нова вълна на поскъпване се вижда по стоковите борси и тържищата у нас, като най-сериозният натиск тази седмица идва от зеленчуците. Краставиците скачат с повече от 22%, а двуцифрено увеличение има и при червените и зелените чушки.

Краставиците поведоха скока

Най-силният ценови скок е при краставиците - с 22,61% само за седмица, до 1,60 евро за килограм на едро. Червените чушки поскъпват с 15,38% до 1,20 евро, а зелените - с 13,31% до 1 евро за килограм.

Осезаемо нагоре вървят и картофите - с 8,94% до 0,64 евро за килограм. Доматите добавят 7,89% и достигат 1,47 евро, тиквичките поскъпват с 4,94% до 0,85 евро, а зелената салата - с 5,60% до 0,66 евро. По-малък ръст има при зрелия кромид лук, който се продава по 0,58 евро за килограм.

Има и две по-приятни изключения. Зелето поевтинява с 5,02% до 0,52 евро за килограм, а морковите отстъпват с 3,03% до 0,64 евро.

Поскъпват и плодовете

При плодовете най-силно нагоре вървят прасковите. Цената им се увеличава с 12,37% и вече достига 1,34 евро за килограм на едро.

Ябълките поскъпват с 5,62% до 1,08 евро за килограм, а гроздето - с 2,19% до 1,40 евро. Единствено лимоните отбелязват лек спад от 0,76% и се търгуват по 1,63 евро за килограм.

Млякото и маслото също нагоре

Разнопосочно е движението при млечните продукти. Кравето сирене поскъпва с 0,62% до 6,10 евро за килограм, а прясното мляко добавя 2,56% и достига 1,20 евро за литър.

Кравето масло в пакет от 125 грама поскъпва с 2,94% и вече се продава по 1,49 евро. За сметка на това кашкавалът тип „Витоша“ поевтинява с 0,48% до 9,40 евро за килограм, а киселото мляко с масленост 3% и повече пада с 3,95% до 0,73 евро за кофичка от 400 грама.

Поевтиняване има и при замразеното пилешко месо - с 3,16% до 3,53 евро за килограм. Яйцата размер М запазват цената си от 0,19 евро за брой на едро.

Брашно, фасул и леща също поскъпват

Натиск има и при основните хранителни продукти. Зрелият фасул поскъпва с 4,26% до 2,14 евро за килограм, а лещата - с 3,37% до 2,07 евро.

Брашното тип 500 отчита ръст от 4,62% и достига 0,68 евро за килограм. Захарта поскъпва с 1,39% до 0,91 евро, а оризът - с 0,31% до 1,61 евро за килограм.

Едно от малкото облекчения за домакинствата е олиото, което поевтинява с 1,42% до 1,73 евро за литър. Общата картина обаче остава неблагоприятна - повечето наблюдавани плодове и зеленчуци поскъпват, а индексът на храните на едро отново върви нагоре.