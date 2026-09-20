Нов ценови скок по борсите. Зеленчуците тръгнаха нагоре

Повечето зеленчуци поскъпват на борсите у нас през тази седмица, като най-силен е скокът при краставиците - над 23%. Нагоре вървят и цените на доматите, картофите, тиквичките и чушките, докато при плодовете картината е по-различна - гроздето, ябълките и лимоните поевтиняват. Общото движение на храните на едро също е нагоре, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

Краставиците водят поскъпването

Най-рязък скок при зеленчуците има при краставиците - с 23,59% до 1,48 евро за килограм. Картофите поскъпват със 7,96% до 0,61 евро, тиквичките с 5,44% до 0,92 евро, а доматите с 4,76% до 1,32 евро за килограм.

Зелените чушки са с 3,63% по-скъпи и достигат 1 евро за килограм, а червените се повишават с 2,99% до 1,12 евро. По-малък ръст има при зелето - с 0,47% до 0,54 евро, и при морковите - с 0,37% до 0,68 евро за килограм.

Поевтиняват само зелената салата - с 5,7% до 0,62 евро, и зрелият кромид лук - с 3,51% до 0,55 евро за килограм.

Гроздето пада с над 12%

При плодовете единствено прасковите поскъпват - с 18,52% до 1,28 евро за килограм.

Най-сериозният спад е при гроздето - с 12,33% до 1,28 евро за килограм на едро. Ябълките поевтиняват с 5,54% до 0,98 евро, а лимоните с 4,43% до 1,67 евро за килограм.

Сиренето леко нагоре, млякото надолу

При млечните продукти движенията са сравнително малки. Кравето сирене поскъпва с 0,08% до 6,08 евро за килограм, а кашкавалът тип „Витоша“ - с 0,62% до 9,36 евро.

Киселото мляко с масленост 3% и над 3% поевтинява с 2,37% до 0,72 евро за кофичка от 400 грама. Прясното мляко е надолу с 0,64% до 1,16 евро за литър. Кравето масло в пакетче от 125 грама поскъпва минимално - с 0,17% до 1,46 евро.

Замразеното пилешко месо поевтинява с 0,62% до 3,61 евро за килограм, а яйцата размер М запазват цената си от 0,19 евро за брой на едро.

Захарта с близо 9% нагоре

По-осезаемо поскъпване има при част от основните хранителни стоки. Захарта скача с 8,88% до 0,95 евро за килограм, а брашното тип 500 - със 7,58% до 0,71 евро.

Олиото също върви нагоре - с 5,63% до 1,83 евро за литър. Зрелият фасул поскъпва с 2,66% до 2,12 евро за килограм, оризът с 1,52% до 1,67 евро, а лещата с 0,87% до 2,04 евро.