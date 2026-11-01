Небесен път за милиони свързва Северна и Южна Европа

Инженерната мисъл в Полша достигна нов връх с изграждането на най-високия виадукт в страната - 80-метрово съоръжение с дължина над 1 км, част от скоростния път S19. Мащабното строителство е включено в проект за близо 290 милиона евро, чиято цел е да подобри свързаността между Югоизточна Полша и Словакия. Въпреки че изпълнението на участъка вече надхвърля 80%, завършването му се отлага за 2027 г. заради сложния терен и лошите атмосферни условия.

Мостът, разположен между селата Жарнова и Годова, се състои от две успоредни платна с дължина 1082 м и ширина 29 м. За строителството на масивните му опори са използвани над 51 800 куб. м бетон и 9 250 тона стомана. Поради дълбоките долини и голямата денивелация, строителите са приложили метода на консолното бетониране - изграждане на сегментите постепенно от двете страни на стълбовете без издигане на скеле от земята.

Наскоро Полската Главна дирекция за национални пътища и магистрали (GDDKiA) публикува кадри, потвърждаващи завършването на първото носещо платно (в посока Барвинек), което временно ще се използва за превоз на материали при изграждането на второто (в посока Жешув).

Отсечката Бабица - Яворник (11,6 км) включва общо 8 естакади, 5 надлеза и 4 съоръжения за диви животни. Сложните геоложки условия и силните ветрове, които често спират крановете на голяма височина, забавиха първоначалния срок за 2026 г.

Участъкът е ключов елемент от международния коридор „Виа Карпатия“, който ще свърже Северна и Южна Европа, а на полска територия ще се разпростира на над 700 км през 5 войводство.