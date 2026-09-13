Разбра се чия съпруга е загиналата на магистрала Струма
Хвърли се от виадукта край Дупница
Следете всички новини, анализи и коментари за Виадукт. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Хвърли се от виадукта край Дупница
Обвиняемият направил пълни самопризнания
През 2019-а ще продължи ремонтът на тръбата за София на тунел „Витиня“, който има конструктивни дефекти, проявени при експлоатацията му...
Приключват ремонтните работи на виадукт „Елешница" на магистрала „Хемус". Довършителните работи вече са в ход и трасето е почти готово. Работниците по...
Мъж загина след падане от виадукта на АМ "Тракия". Инцидентът е станал около 20, 30 часа снощи на 63 км. Тялото на мъжа е паднало на труднодостъпно м...
София. Ремонтът на пътната настилка на виадукта при село Елешница от автомагистрала "Хемус" е завършил десет дни предсрочно, съобщи пресцентърът на...
София. Ремонтът на виадукта при 67-и километър на магистрала "Тракия" започва на 10 септември. От Агенция "Пътна инфраструктура" обявиха, че през пъ...